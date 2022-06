Ivonete Dainese Localiza (RENT3) confirma negociar R$3,5 bi em ativos com a Brookfield

A Localiza (RENT3) confirmou, nesta sexta-feira, a combinação de negócios com a Unidas (LCAM3) através de um fundo afiliado à Brookfield Asset Management. No Fato Relevante, enviado à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a Localiza destacou que nada ainda foi assinado.

“No contexto da aprovação da operação de combinação de negócios entre as companhias objeto do FR de 15 de dezembro de 2021, vêm conduzindo um processo competitivo, confidencial e restrito para venda de determinados ativos a serem segregados das operações de RAC e Veículos Seminovos de uma das controladas da Locamerica (carve-out), em atendimento ao Acordo em Controle de Concentração firmado pelas companhias com o CADE”, escreveu a Localiza.

Ainda no documento, as companhias confirmam que estão mantendo tratativas com um fundo de investimentos administrado por afiliadas da Brookfield Asset Management envolvendo a venda do carve-out. O valor gira em torno de R$ 3,5 bilhões. “Por se tratar de um processo competitivo, as companhias estão negociando em paralelo com outros interessados”, reiterou.

No entanto, até hoje, não existe nada assinado. “Não há documento vinculativo assinado com qualquer dos interessados (exceto por Acordos de Confidencialidade), pelo que não há garantia de que o acordo definitivo venha a ser concluído, ou que a transação seja finalizada nos termos e condições constantes da matéria jornalística”, finalizou a companhia.

