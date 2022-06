Ivonete Dainese FIIs Vectis Juros Real (VCJR11) paga Dividendo recorde

A data é 13 de junho, quando o Vectis Juros Real (VCJR11), gerido pela Vectis Gestão, distribuirá R$1,75, por cota, para seus investidores. Esse é um dos maiores pagamentos de dividendos do mercado de fundos imobiliários no mês.

De acordo com a empresa, ,este valor representa a rentabilidade líquida para o investidor pessoa física de 173% do CDI, sobre a cota de fechamento de 31 de maio de 2022. O Dividend Yield anualizado do Fundo ficou em 23,6% a.a.

Laercio Boaventura, diretor de Investimentos da Vectis Gestão, diz estar otimista com o potencial de dividendos do VCJR11 para os próximos meses. “A inflação continua em alta e a expectativa no curto prazo é de manutenção deste cenário. O efeito da guerra na Ucrânia continua a refletir em alta no custo de energia e no preço dos alimentos, e em escassez de insumos mundiais impactando diretamente os preços finais aos consumidores. Nesse momento de incerteza e ambiente inflacionário, o VCJR11 continua sendo uma ótima opção para proteção das carteiras de nossos investidores”.

Dividendos e as Justificativas

O alto dividendo do período é justificado por alguns fatores: o elevado IPCA de março (1,62% no mês, o maior em 28 anos), esse índice de inflação é o indexador do Fundo e é repassado ao investidor, em sua maior parte, com dois meses de defasagem; a boa rentabilidade da carteira do VCJR11 que está em IPCA + 7,5%a.a. já líquida de taxas de administração e isento de IR para pessoas físicas e o alto percentual de alocação do caixa do Fundo em ativos imobiliários.

