EDP e EDPR passam a ter marca única

Depois de um ano em ter reforçado o compromisso com a transição energética, assumindo um investimento de 24 bilhões de euros até 2025, a EDP anuncia uma nova identidade, alinhada com o posicionamento da empresa no setor energético e com o seu papel na sociedade.

Esta imagem reflete a transformação da EDP nos últimos anos, para uma empresa mais global, inclusiva e focada no futuro, na sustentabilidade, na inovação e na responsabilidade social. Neste contexto, o grupo decidiu atualizar a sua comunicação de marca e de cultura interna, de forma a garantir que continuem a refletir a evolução da EDP e a sua ambição de liderar a transição energética. As várias empresas do grupo, incluindo a operação do Brasil, que é hoje o segundo maior mercado da Companhia no mundo, terão uma identidade de marca única, representando a abrangência da EDP, que só no último ano entrou em 12 novos mercados.

O logotipo e identidade gráfica são inspirados na circularidade da natureza, do planeta e das várias fontes de energia renovável — o sol, as turbinas eólicas e hídricas, elementos-chave na estratégia da empresa, que está a endereçar as alterações climáticas com o objetivo de duplicar até 2025 a sua capacidade renovável. No Brasil, o Grupo EDP atua em todos os segmentos do setor elétrico por meio da EDP Brasil e da EDP Renováveis. A aposta por projetos renováveis tem sido um eixo estratégico para o crescimento do Grupo, e a complementariedade da expertise das empresas tem sido chave para desenvolver projetos em parceria, como as usinas solares de grande porte Monte Verde e Novo Oriente.

A nova identidade reflete também a ambição da EDP por uma economia circular mais sustentável e reforça a importância da inovação, tão necessária no setor energético para responder ao desafio da independência energética e de redução do uso de combustíveis fósseis.

As cores escolhidas — verde, azul e roxo — representam a sustentabilidade da natureza, as energias limpas, a tecnologia e as pessoas e se alinham ao objetivo da EDP de ser neutra em carbono até o final desta década, não deixando ninguém para trás nesta transição. A nova identidade foi desenvolvida por uma equipe multicultural da agência de design internacional Pentagram, com conhecimento sobre os mercados onde a EDP está presente.

“Ao longo de mais de 40 anos, temos contribuído para a reinvenção do setor energético e para um impacto positivo na sociedade. Continuaremos a liderar a transição energética e a descarbonização da economia, para um futuro melhor. Com a evolução que comunicamos hoje, queremos incorporar na nossa imagem e nas nossas ações os pilares desta missão e de uma transição justa e sustentável”, afirma o, CEO do Grupo EDP, Miguel Stilwell D’Andrade.

A nova imagem foi apresentada em primeira mão aos quase 13 mil colaboradores pelo Conselho de Administração Executivo, durante evento transmitido a partir de Lisboa para os mercados em que a EDP está presente.

A mudança de marca irá avançar numa primeira fase internamente e, de forma progressiva, também externamente, num processo que deve ocorrer até 2023.

