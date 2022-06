A equipe de análise da Mirae Asset optou por fazer alterações nas Carteiras recomendadas para o mês de junho. Para a Meta, as ações que saíram eram do BBAS3, PETR4 e TAEE11. Entraram ITUB4, STBP3 e WEGE3. Na Carteira de Dividendos, as ações que saíram eram: TAEE11 e VIVT3. Entraram as ações do ITUB4 e JHSF3. Na Small Caps saiu a PETZ3 para a entrada de RAPT4.

Carteira Meta de Ações para Junho todos com peso em 10%

Gerdau (GGBR4) ao preço de R$29,17;

Isa Ceetep (TRPL4) ao preço de R$ 24,28;

Itaú (ITUB4) aos preço de R$ 26,16;

JBS (JBSS3) ao preço de R$ 35,60;

Multiplan (MULT3) ao preço de R$24,09;

Randon (RAPT4) ao preço de R$10,23;

Santos Brasil (STBP3) ao preço de R$7,28;

Suzano (SUZB3) ao preço de R$ 53,50;

Vale (VALE3) ao preço de R$ 86,21; e

Weg (WEGE3) ao preço de R$25,37.

Carteira de Dividendos para Junho com todos os pesos em 10%

Brasil (BBAS3) com preço de R$36,62;

CSN (CSNA3) com preço de R$21,84;

CTEEP (TRPL4) com preço de R$ 24,28;

Itaú (ITUB4) com preço de R$26,16;

Itausa (ITSA4) com preço de R$ 9,59;

JBS (JBSS3) com preço de R$35,60;

JHSF (JHSF3) com preço de R$ 7,05;

Klabin (KLBN11) com preço de R$ 22,34;

Petrobras (PETR4) com preço de R$ 30,06; e

Vale (VALE3) com preço de R$ 86,21.

Carteira Small Caps para o mês de Junho com todos os pesos em 10%

Ferbasa (FESA4) ao preço de R$ 56,49;

Fleury (FLRY3) ao preço de R$ 15,18;

Marfrig (MRFG3) ao preço de R$ 15,63;

Met. Gerdau (GOAU4) ao preço de R$12,19;

Movida (MOVI3) ao preço de R$ 17,87;

Multiplan (MULTI3) ao preço de R$ 24,09;

Randon (RAPT4) ao preço de R$10,23;

Santos Brasil (STBP3) ao preço de R$7,28;

Taesa (TAEE11) ao preço de R$ 40,38; e

Usiminas (USIM5) ao preço de R$ 10,96.

“Estamos trabalhando com um cenário de grande volatilidade para o mês de junho para o nosso mercado de ações. Aguardamos que as incertezas sobre o tempo que irá durar a crise na Ucrânia irão gerar forte descompasso nos preços de commodities, pressionando ainda mais o processo inflacionário no mundo. No campo político doméstico, aguardamos que o evento eleições continue em evidência, com movimentos políticos entre os candidatos já confirmados ganhando tração. O Fed está no radar”, consideraram.

O desempenho da Carteira Meta em maio foi de alta em 2,5%, a de dividendos também avançou 3,3% e a Small Caps ficou estável.

O post Mirae diversifica Carteiras Meta, Small-Caps e de Dividendos apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .