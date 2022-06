Ivonete Dainese BB-BI traz GGBR4, MULT3 e SIMH3 para compor a Carteira do mês

A Carteira Fundamentalista do BB-BI vem com três trocas para o mês de Julho. Deixaram a Carteira a AES Brasil (AESB3) Petrobras (PETR4) WEG (WEGE3). Entraram *Gerdau (GGBR4), *Multiplan (MULT3) e *Simpar (SIMH3).

“Nosso cenário para a bolsa está bastante em linha com a avaliação final da temporada de balanços do 1T22: de neutra a positiva. Nesse sentido, enxergamos que um dos principais fatores que levará ao ponto de inflexão no movimento dos ativos domésticos é o fim do ciclo de alta de juros, do qual estamos próximo, combinado com sinais efetivos de desaceleração da inflação. Também estamos de olho na China, dada a nossa exposição ao gigante asiático. Por fim, e não menos importante, o fluxo de estrangeiros, que ficou negativo em abril e maio, pode voltar a dar o “ar da graça” e impulsionar o preço dos ativos”, consideraram os analistas do BB-BI.

A Carteira tem como preços e as variações de acordo com o fechamento de 31 de mai0 de 2022.

Carteira Fundamentalista para Junho

BTG Pactual (BPAC11) ao preço de R$25,34 e variação de 9,74%;

*Gerdau (GGBR4) com preço de R$ 29,17 e variação de 6,44%;

“A Gerdau segue apresentando resultados robustos, aproveitando-se principalmente da continuidade da dinâmica favorável do setor de siderurgia nos Estados Unidos, cujas perspectivas continuam positivas no curto prazo.”

Itau Unibanco (ITUB4) com preço de R$26,16 e variação de 9,68%;

Lojas Renner (LREN3) com preço de R$ 26,60 e variação de 12,00%;

*Multiplan (MULT3) com preço de R$24,09 e variação de -2,27%;

“Companhia exposta à recuperação da economia doméstica, mas que vem apresentando fortes resultados e resiliência, mesmo diante de um cenário macroeconômico ainda desafiador”

Localiza (RENT3) com preço de R$ 57,52 e variação de 9,22%;

*Simpar (SIMH3) com preço de R$11,92 e variação de 7,10%;

“O portfólio diversificado da Simpar se apresenta como um diferencial competitivo, dada a complementariedade e a sinergia entre os negócios do grupo.

SLC Agrícola (SLCE3) com preço de R$ 54,85 e variação de 8,65%;

Vale (VALE3) com preço de R$ 86,21 e variação de 3,51%; e

Vibra Energia (VBBR3) com preço de R$19,44 e variação de -7,95%.

Rentabilidade da Carteira Fundamentalista de Maio

“A Carteira Fundamentalista superou o IBOV em praticamente todos os pregões do mês, dada a composição diversificada, mas que privilegiou ações de commodities e do setor financeiro. Apesar do caráter cíclico, a LREN4 surpreendeu positivamente e acabou figurando como a maior alta da carteira no mês”, justificaram.

Nesse sentido, o viés para a bolsa para o mês de junho é neutro, mas com boas chances de seguir no campo positivo. “Seguimos com a preferência pela alocação em commodities metálicas (VALE3 e GGBR4), commodities agrícolas (SLCE3) e no setor financeiro (BPAC11 e ITUB4), que representam 50% da carteira. Para a outra metade, selecionamos empresas que são destaque dentro da ciclicidade de suas operações e que têm apresentado bons resultados ou, minimamente, resiliência em seus balanços.”

