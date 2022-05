A bolsa de valores de São Paulo descolou do mau humor externo e opera em alta moderada. Há pouco, o Ibovespa estava em alta de 0,14% aos 111.189 pontos. O volume financeiro era de quase R$12 bilhões.

Apostando no bom humor para essa reta final de maio, a equipe de analistas da Mirae Asset optou por recomendar Suzano (SUZB3), Sabesp (SBSP3), Eneva (ENEV3) e também as ações de empresas ligadas a shopping centeres.

Suzano (SUZB3)

Depois de anunciar um reajuste de US$ 30 por tonelada para a celulose vendida à

Ásia em junho, a Suzano elevou os preços da fibra curta para a Europa e América do

Norte em até US$ 60 por tonelada, segundo fontes de mercado. Também foi

anunciado um aumento global de US$ 80 por tonelada para a celulose fluff. No

mercado europeu, o aumento será de US$ 50 por tonelada, elevando a US$ 1.350

por tonelada o preço de referência para a fibra curta no próximo mês. Na América

do Norte, o reajuste será de US$ 60, levando os preços a US$ 1.580 por tonelada.

“A notícia é positiva e tende a reforçar a melhora de faturamento. Temos que ficar de olho no comportamento dólar x real, cujo impacto sempre é significativo na linha de faturamento, como de resultado cambial no resultado financeiro / endividamento.”

A recomendação é de COMPRA ao preço justo de R$ 75,00: up-side 40%.

Eneva (ENEV3)

A empresa divulgou Fato Relevante esclarecendo que está constantemente

avaliando possíveis oportunidades de crescimento que contribuam para o

desenvolvimento e incremento de seu plano de negócios para gerar valor. No

entanto, até o presente momento, não existem quaisquer documentos definitivos /

vinculativos celebrados entre a Companhia e os atuais acionistas da CELSE –

Centrais Elétricas de Sergipe.

“Acreditamos que pode ocorrer alguma operação de M&A nos próximos períodos, em linha com a estratégia de crescimento da empresa.”

A recomendação é NEUTRA.

Sabesp (SBSP3)

Conforme a imprensa, o ex-ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas deixou em aberto a possibilidade de privatização ou não da Sabesp, em caso de ser eleito governador de São Paulo nas próximas eleições. Destacou os desafios existentes para o avanço do saneamento básico, qual o melhor modelo de negócios para se atingir a universalização dos serviços, implantação do reuso da água, melhoria da qualidade dos serviços com redução do desperdício e das tarifas.

“Acreditamos que a privatização da empresa é um processo que está ficando mais para o longo prazo, se considerarmos os desafios de expansão do setor frente as fontes de financiamentos.”

A recomendação é de COMPRA ao preço justo de R$ 55,93; up-side de 20%.

Shopping Center

A Abrasce – Associação Brasileira de Shopping Centers elevou a sua projeção de

vendas de 13,8% para 17,3% no acumulado de 2022 em relação a 2021. O dado é

nominal. Ao se descontar a inflação, a perspectiva é de um crescimento real de 9,2%

neste ano. A revisão nas expectativas se deve a um resultado melhor que o

esperado no começo do ano. As vendas dos lojistas no 1T22 aumentaram 34,8% em

relação ao mesmo período de 2021. Em termos reais, o avanço foi de 22,2%.

“A volta da economia a sua normalidade de forma gradativa, após o final das restrições contra a Covid-19, está sendo observados naqueles setores que foram dramaticamente afetados pelo isolamento das pessoas. O setor de Shopping é um destes e a tendência em nossa opinião é de melhoras expressivas nos próximos meses. Como fatores inibidores de uma maior performance estão a alta inflacionária x juros, impactando a perda do poder aquisitivo da população.”

