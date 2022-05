Ivonete Dainese Soma (SOMA3) e Usiminas (USIM5) ficam entre as recomendações

A equipe de análises da Terra Investimentos decidiu manter os ativos na Carteira TOP5 . No fechamento dessa semana, entre os melhores desempenhos estavam a Soma (SOMA3), +11,05%, e Usiminas (USIM5), +10,91%.

Para essa semana de 27 a 03 de junho, os pesos na TOP 5 ficaram em 20% para todos os ativos.

Carteira TOP 5

Soma (SOMA3) com objetivos de R$16,00 a R$16,50 e stop em -10%;

JBS (JBSS3) com objetivos de R$38,90 a R$40,00 e stop em -10%;

Dexco (DXCO3) com objetivos de R$15,20 a R$16,00 e stop em -10%;

Itaúsa (ITSA4) com objetivos de R$10,00 a R$10,60 e stop em -10%; e

Usiminas (USIM5) com objetivos de R$15,90 a R$16,20 e stop em -10%.

Rentabilidade da Semana e de 12 meses

O retorno da Carteira TOP 5 na semana fechada hoje foi de 2,70%, sendo que o IBOV foi de 3,13%. Em 12 meses, a TOP 5 está com rentabilidade acumulada de 20,54%. No mesmo período, o IBOV está com -9,76%.

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não esqueça de clicar aqui

Quer saber mais? Veja no nosso blog

O post Soma (SOMA3) e Usiminas (USIM5) ficam entre as recomendações apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .