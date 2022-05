Ivonete Dainese Quais as ações com menores rendimentos de janeiro até agora?

O ano começou interessante para vários papéis na B3, considerando o fluxo de capital estrangeiro batendo volumes animadores. Contudo, algumas ações não tiveram bons desempenhos nestes primeiros cinco meses de 2022.

As varejistas, por exemplo, perderam força, mas agora já dão sinais mais positivos. As projeções de Capex para o segundo semestre, bem como outras projeções mais relevantes, já pesam nos papéis negociados na B3.

De 01 de janeiro deste ano até o último dia 24, o Banco Inter (BIDI11) liderou o ranking do buscador de investimentos Yubb.

Acompanhe o Ranking dos desempenhos mais negativos

Banco Inter (BIDI11) com resultado em -49,14%;

Locaweb (LWSA3) em -48,86%:

Magazine Luiza (MGLU3) em -48,75%;

Embraer (EMBR3) em -48,31%;

Alpargatas (ALPA4) em -43,92%;

Via (VVAR3) em -42,67%;

Méliuz (CASH3) em -40,43%;

BRF (BRFS3) em -36,81%;

Hapvida (HAPV3) em -35,55%

Natura (NTCO3) em -32,60%

Para Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb, é importante se atentar ao panorama econômico global e à realidade brasileira. “Vivemos um cenário de instabilidade econômica generalizada. Nessa volatilidade, o desafio do investidor é diversificar a carteira, sempre visando a renda fixa como conservação do patrimônio e a renda variável para crescimento, mas sempre acompanhando as notícias do mercado”, pontua.

