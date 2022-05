Ivonete Dainese EUA: Inflação fica em 0,3% no mês de abril

A renda pessoal dos americanos subiu para US$ 89,3 bilhões (0,4%) em abril, segundo estimativas divulgadas hoje pelo Departamento de Análises Econômicas. A renda pessoal disponível (DPI) aumentou US$ 48,3 bilhões (0,3%) e as despesas de consumo pessoal (PCE) subiram para US$ 152,3 bilhões (0,9%).

O DPI real ficou em menos de 0,1% em abril e o PCE real elevou para 0,7%, os bens subiram 1,0% e os serviços avançaram 0,5%. O índice de preços aumentou 0,2%. Excluindo alimentos e energia, o índice avançou 0,3%, ou seja, em linha com as projeções.

O aumento da renda pessoal em abril refletiu, principalmente, um aumento nas receitas de remuneração e renda pessoal sobre ativos que foram parcialmente compensados ​​por uma redução na renda dos proprietários. Dentro da remuneração, o aumento refletiu alta de salários e remunerações do setor privado e do governo.

O aumento das receitas de rendimentos pessoais sobre ativos foi liderado pelos rendimentos de dividendos pessoais. A queda na renda dos proprietários foi liderada pela renda não agrícola.

Avanço em dólares

A alta de US$ 152,3 bilhões no PCE em dólar em abril refletiu um avanço de US$ 48,6 bilhões nos gastos com bens e um aumento de US$ 103,7 bilhões nos gastos com serviços. Dentro dos bens, os aumentos foram generalizados em todos os componentes, exceto gasolina e outros bens energéticos, os gastos com veículos automotores e peças foram os que mais contribuíram para o aumento. Nos serviços, os aumentos também foram generalizados em todos os componentes, liderados por serviços de alimentação e alojamento, bem como habitação e serviços públicos.

Os gastos pessoais subiram US$ 155,3 bilhões em abril. A poupança pessoal foi de US$ 815,3 bilhões em abril e a taxa de poupança pessoal – poupança pessoal como porcentagem da renda pessoal disponível – foi de 4,4%

O índice de preços PCE para abril aumentou 6,3% em relação ao ano anterior, refletindo aumentos tanto em bens quanto em serviços. Os preços da energia subiram 30,4%, enquanto os preços dos alimentos avançaram 10,0%. Excluindo alimentos e energia, o índice de preços PCE para abril aumentou 4,9% em relação a um ano atrás.

*Tradução ID

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não esqueça de clicar aqui

Quer saber mais? Veja no nosso blog

O post EUA: Inflação fica em 0,3% no mês de abril apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .