Ivonete Dainese PIB dos EUA recua 1,5% no 1T22: em dólar são US$381,5 bi

O Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos recuou para 1,5% no primeiro trimestre de 2022, de acordo o Departamento de Análises Econômicas. No quarto trimestre do ano passado, o PIB real aumentou 6,9%.

A divulgação de hoje é baseada em dados de fonte mais completos do que os disponíveis para a estimativa “antecipada” divulgada no mês passado. Na estimativa antecipada, a queda do PIB real foi de 1,4%. As estimativas apontavam para queda de 1,3%.

A atualização reflete principalmente as revisões para baixo do investimento em estoque privado e do investimento residencial que foram parcialmente compensados ​​por uma revisão para cima nos gastos do consumidor.

A queda do PIB real refletiu recuou no investimento privado em estoque, exportações, gastos do governo federal e gastos dos governos estaduais e municipais, enquanto as importações, que são uma subtração no cálculo do PIB, aumentaram.

As despesas de consumo pessoal (PCE), o investimento fixo não residencial e o investimento fixo residencial aumentaram.

PIB em dólares

O PIB em dólar atual subiu 6,5% a uma taxa anual, ou US$ 381,5 bilhões, no primeiro trimestre, para um nível de US$ 24,38 trilhões. No 4T22, o PIB subiu 14,5%, ou US$ 800,5 bilhões.

Impacto da COVID-19 na estimativa do PIB do primeiro trimestre de 2022

No 1T22, o aumento nos casos de COVID-19 relacionados à variante Ômicron resultou em contínuas restrições e interrupções nas operações de estabelecimentos em algumas partes do país. Os pagamentos de assistência do governo na forma de empréstimos perdoáveis para empresas, concessões a governos estaduais e locais e benefícios sociais a famílias diminuíram à medida que as provisões de vários programas federais expiraram ou caíram.

“Os efeitos econômicos totais da pandemia de COVID-19 não podem ser quantificados na estimativa do PIB para o primeiro trimestre porque os impactos geralmente são incorporados aos dados de origem e não podem ser identificados separadamente”, escreveram os analistas.

*Tradução ID

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não esqueça de clicar aqui

O post PIB dos EUA recua 1,5% no 1T22: em dólar são US$381,5 bi apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .