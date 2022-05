Redação 1Bilhão Crédito imobiliário fecha abril em R$ 11,4 bilhões

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 11,4 bilhões em abril de 2022, montante 23% inferior ao registrado em março. Na comparação com abril de 2021, houve redução de 31,6%.

No primeiro quadrimestre, o valor financiado foi de R$ 52,62 bilhões, queda de 12,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Nos 12 meses encerrados em abril, o montante financiado acumulou R$ 198,12 bilhões, alta de 26,2% em relação ao período precedente.

Financiamentos Imobiliários – Unidades

Foram financiados em abril de 2022, nas modalidades de aquisição e construção, 45,3 mil imóveis, resultado 28,7% menor que o de março. Comparado a abril de 2021, a queda foi de 35,3%.

Nos quatro primeiros meses de 2022, foram financiados 221,4 mil imóveis com recursos da poupança do SBPE, resultado 14,4% inferior ao de igual período de 2021.

Nos 12 meses encerrados em abril de 2022, foram financiados 829,14 mil imóveis com recursos da poupança do SBPE, resultado 42,3% superior ao do período imediatamente anterior.

Poupança SBPE: Captação Líquida

Devido à greve dos servidores do Banco Central, o resultado da poupança de abril ainda não foi divulgado. Dessa forma, estamos utilizando dados da Abecip neste informativo.

A poupança SBPE de abril, segundo pesquisa da Abecip, registrou retirada líquida de R$ 7,35 bilhões. O resultado reflete a sazonalidade do período, que indica prevalência de desempenho negativo em 71% dos meses de abril dos últimos 28 anos.

Mais uma vez, a magnitude do resultado negativo surpreendeu. Foi o indicador mais fraco para um mês de abril da série histórica do SBPE. Tudo indica que a

situação macroeconômica está exercendo um efeito direto sobre o comportamento do poupador.

De um lado, inflação e desemprego em níveis elevados reduzem a capacidade da população em constituir reservas financeiras. De outro, a Selic em alta atraiu investidores para aplicações mais competitivas. Essa combinação vem provocando saídas de recursos das cadernetas, que apresentaram desempenho negativo nos primeiros quatro meses desse ano.

