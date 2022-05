Ivonete Dainese BC da Rússia corta juros e Putin dá 10% no salário mínimo

O presidente Vladmir Putin seguiu testando os países que impuseram sanções econômica contra a Rússia. Em um movimento inesperado, o Banco Central russo cortou novamente a taxa de juros de 14% para 11% ao mês.

O movimento foi para conter a inflação, que segue o comportamento global. A queda inflação foi sensível, já que saiu de 17,69% nas últimas semanas para 17,51% no dia 20 de maio.

Em reunião extraordinária, nesta quinta-feira, a autoridade monetária afirmou estar dispostas a fazer novos cortes, se necessário. Vale destacar que o ataque na Ucrânia sacudiu a economia russa com as sanções de vários países e também com as saídas de empresas estrangeiras daquele país.

Salário Mínimo

Para reduzir o impacto da inflação, o presidente Vladimir Putin anunciou um aumento de 10% no salário mínimo a partir de 1º de julho e para os aposentados o mesmo percentual a partir de 1º de junho.

*Com apoio de informações da Reuters

