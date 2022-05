Ivonete Dainese Alívio financeiro do Reino Unido e FED animam investidores

Os mercados europeus fecharam em campo positivo. Os investidores acompanharam as medidas que o Reino Unido pretende adotar para manter a economia. Além disso, o alívio veio também com a ata do Federal Reserve.

Índices Europeus

O índice Stoxx Europe 600 ficou em alta de 0,78% aos 437.71. O FTSE-100, bolsa de Londres, ficou em alta de 0,56% aos 7.564. O FTSE MIB, bolsa de Milão, ficou em alta de 1,22% aos 24.546. O Ibex 35, bolsa de Madri, ficou em alta 1,47% aos 8.888. O PSI-20, bolsa de Lisboa, ficou em alta de 1,95% aos 6.305.

Segundo agências de notícias internacionais, o apoio financeiro do Governo do Reino Unido seria de £ 15 bilhões ( perto de US$ 19 bilhões). O valor será em forma de crédito no socorro à população para pagar contas básicas, em especial energia elétrica.

Por fim, a ata da última reunião do Federal Reserve, que foi divulgada depois que os mercados europeus estavam fechados, acabou por aliviar também o sentimento do investidor. O Fed reiterou o compromisso de 0,50% nas taxas de juros para as próximas reuniões. No entanto, o resultado negativo do PIB americano para o primeiro trimestre de 2022, que foi divulgado hoje, também elevou a probabilidade de o Fed não ser agressivo com os juros. O PIB americano recuou 1,5%, quando os analistas esperavam por menos 1,3%.

A agenda europeia estava vazia com feriados.

