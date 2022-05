Ivonete Dainese Mercados da Europa ficam no azul: o PIB alemão subiu 0,2%

Os mercados de ações europeus fecharam em campo positivo. Por lá, como nos demais, as expectativas estavam elevadas para as declarações de membros dos bancos centrais e também para a ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto – Fomc, do Federal Reserve. O resultado do PIB da Alemanha também ficou no radar.

O índice Stoxx Europe 600 ficou em alta de 0,63% aos 434.31. O FTSE-100, bolsa de Londres, ficou em alta de 0,51% aos 7.522. O FTSE MIB, bolsa de Milão, ficou em alta de 1,57% aos 24.250. O DAX-30, bolsa de Frankfurt, subiu 0,63% aos 14.007. O CAC-40, Paris, ficou em alta 0,73% aos 6.298. O Ibex 35, bolsa de Madri, ficou em alta 1,49% aos 8.760. O PSI-20, bolsa de Lisboa, ficou em alta de 0,88% aos 6.184.

Enquanto isso, na Alemanha, o PIB subiu 0,2% no 1T22 no comparativo trimestral. O que se viu foram ajustes de preços, variações sazonais e de calendário. Comparado com o 4T19, o início da crise da Covid-19, o PIB era de 0,9% menor.

O Destatis informou que isso corresponde aos resultados comunicados no dia 29 de abril de 2022. “A guerra na Ucrânia e a contínua pandemia de Covid-19 intensificaram as distorções existentes, incluindo interrupções nas cadeias de suprimentos e aumento dos preços”, disse o presidente do Destatis, Georg Thiel. “Apesar das difíceis condições de enquadramento na economia global, a economia alemã iniciou 2022 com um ligeiro crescimento”, continuou Thiel.

Para a Alemanha, ainda, a GfK está prevendo queda de 26,0 pontos no sentimento do consumidor para junho, alta de 0,6 ponto em relação a maio deste ano (revisado de -26,6 pontos).

Por fim, a presidente do Banco Central Europeu – BCE, Christine Lagarde, viu mais membros da instituição apoiando o plano de endurecer com a política monetária para trazer a inflação para a meta. Os juros estão pouco acima do território negativo e recentemente Lagarde estava mantendo o tom “dovish” sobre o assunto e que não queria cometer erros do passado. A chairman do BCE comandava o Fundo Monetário Internacional – FMI.

