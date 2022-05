Redação 1Bilhão Itaú (ITUB4)contrata gerentes para Empresas

O Itaú Unibanco (ITUB4) está em busca de gerentes e agentes de negócios para o segmento de Empresas. Os profissionais serão responsáveis por criar e manter um relacionamento sustentável com grandes e médias empresas da sua região, trabalhando para oferecer soluções financeiras personalizadas que se adequem aos seus desafios.

“Como instituição financeira líder no mercado, temos a responsabilidade de apoiar o crescimento das empresas brasileiras gerando impacto positivo na sua região e na economia do país. Os gerentes e agentes de negócio são fundamentais nesse contexto, identificando a necessidade específica dos clientes e a melhor solução financeira para cada um deles”, comenta Renata Oliveira, diretora de Recursos Humanos do Itaú Unibanco.

Para se candidatar às vagas de gerente de negócios, os candidatos devem ter a certificação CPA-10 da Anbima ativa, ensino superior completo em qualquer curso, experiência em prospecção de clientes e com gestão de carteira de clientes Pessoa Jurídica. Além disso, é importante que o candidato goste de aprender todos os dias e tenha o cliente no centro de todas as suas ações. Já para os postos de agente de negócios, a certificação CPA-10 é desejável, porém não é obrigatória.

No dia a dia do segmento, o gerente e o agente de negócios atuarão mapeando oportunidades de negócios para a sua carteira de clientes. Além disso, é fundamental que estejam sempre atentos ao mercado e suas tendências.

Vagas em algumas regiões do País

Confira algumas das cidades com vagas disponíveis: Campo Grande (MS); Recife (PE); Curitiba (PR); Caxias do Sul e Novo Hamburgo (RS); e São Paulo (SP).

