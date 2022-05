Ivonete Dainese Ações Valorizadas em até 60% em 2022

Embora com um início de ano atípico nos mercados de capitais, o apetite para o risco promoveu um movimento interessante em alguns papéis e as valorizações atingiram quase 60%.

A Cielo (CIEL3), por exemplo, disparou e está com a melhor rentabilidade de 2022: 59,65%. O estudo do Yubb, buscador de investimentos, destacou na sequência a Hypera (HYPE3), alta de 38,13%, e Banco do Brasil (BBAS3), ganho de 33,66%.

A lista prossegue, com destaque para as energéticas, petroleiras, incorporadoras, entre outras.

A CPFL Energia (CPFE3) está com ganho de 33,10%; Eletrobras (ELET3), com alta de 31,16%.

A Multiplan (MULT3) também está valorizada em 30,40%.

A 3R Petroleum (RRRP3) está em alta de 30,31%.

A Eletrobras (ELET6) também compõe a lista e está valorizada em 29,14%.

Alimentícia e administradoras de shoppings foram incluídas, com a JHSF (JHSF3) em alta de 28,14%, na sequência de Carrefour (CRFB3) subindo 27,80%.

“Vivemos um cenário de instabilidade econômica generalizada, ainda sob os impactos da pandemia, mas também lidando com o conflito entre Rússia e Ucrânia, o cenário cripto e a inflação, que também segue alta no Brasil”, avaliou o fundador do Yubb, Bernardo Pascowitch, que completa: “nessa volatilidade, o desafio do investidor é diversificar a carteira, sempre visando a renda fixa como conservação do patrimônio e a renda variável para crescimento, mas sempre acompanhando as notícias do mercado”, pontua.

