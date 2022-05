Ivonete Dainese PETR4: ao investidor a hora é de calma

A troca de comando na Petrobras (PETR4) está pesando no desempenho das ações da companhia. O anúncio do Ministério de Minas e Energia – MME pegou todos de surpresa e hoje eram esperadas as reações.

A chegada de Caio Mário Paes de Andrade para o cargo de José Mauro Coelho está no radar dos analistas do mercado financeiro e com as diversas leituras sobre a decisão.

“Na minha opinião, a troca foi motivada pela ação do governo em deixar à frente da companhia alguém que tenha mais interlocução com o pessoal que está na ativa. O Coelho, por exemplo, tinha sido indicado pelo ex-ministro do MME, Bento Albuquerque. O novo ministro decidiu dar prioridade para Caio, que tem uma relação bem próxima do ministro Paulo Guedes”, explicou o analista de Research da Ativa Investimentos, Ilan Arbetman, para o 1Bilhão.

Essa escolha, vale lembrar, acaba pesando na estratégia política do presidente Jair Bolsonaro, já que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é um dos poucos que estão no cargo desde o início deste governo. “O que se vê, pelo menos neste momento, é uma dificuldade de mudança mais radical na companhia. Para que haja uma mudança será necessária uma alteração na Lei das estatais e aprovação do Conselho de Administração”, considerou.

O analista também não acredita na mudança formal da política de paridade. “Se houver outro choque do petróleo que faça o preço ir para US$130 ou US$140 o barril e a companhia não acompanhar, isso poderá causar prejuízos maiores para a Petrobras, dada a necessidade da petroleira em acessar o mercado internacional por via exportação ou importação”, avaliou.

Para o investidor, hoje, a PETR4 é negociada a múltiplos descontados (2,5x o Ebitda). “A queda, entretanto, não é tão expressiva porque o espaço para que ocorra mudança é menor. A hora é de calma e o momento é bom para entender como as coisas vão ficar”, finaliza.

É inevitável que a mudança traz sinais negativos para o mercado, uma vez que simboliza (novamente) o desconforto do acionista majoritário com a forma como a estatal vem tocando a sua política de preços.

Por volta das 13h00, a PETR4 estava em queda de 4,90% ao preço de R$31,00/ação.

As demais do setor estão operando no azul. No mesmo horário, a PetroRio (PRIO3) estava em alta de R$26,24 e a 3R Petroleum (RRRP3) subia 2,33% ao preço de R$44,74.

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não se esqueça de clicar aqui

Entre no nosso grupo de trader

O post PETR4: ao investidor a hora é de calma apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .