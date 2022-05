Ivonete Dainese Ibovespa fecha em alta e PETR4 modera perdas

O Ibovespa operou sem direção única no pregão desta terça-feira. O investidor acompanhou o cenário externo e, ao mesmo tempo, manteve o foco nas declarações vindas de Brasília sobre a Petrobras ( PETR4 e PETR3 ).

A troca de comando anunciada pelo Ministério de Minas e Energia – MME, com a saída de José Mauro Ferreira Coelho para a entrada de Caio Mario Paes de Barros, chacoalhou os mercados e puxou as ações da petroleira para baixo.

Mas o índice principal conseguiu sustentar os ganhos com as ações das demais petroleiras e energéticas. Ao final, o Ibovespa ficou em alta de 0,21% aos 110.580 pontos. O volume financeiro ficou em R$29,08 bilhões.

“O Ibovespa operou com os investidores analisando o desempenho da PETR4 , já que o ativo tem peso no índice e acumula alta no mês de quase 15%. A companhia vem trazendo bons resultados financeiros, ótimos dividendos e a incerteza sempre pega quando ocorre um fato como esse. O que ocorre é que no curto prazo acaba promovendo a correção. Além disso, hoje, as justificativas do mercado ficaram também com o mercado internacional”, pontuou o economista-chefe da Messem Investimentos, Gustavo Bertotti, para o 1Bilhão.

Destaques com ganhos

PetroRio ON (PRIO3), alta de 3,90%; SLC Agrícola ON (SLCE3) alta de 3,26%; Equatorial ON (EQTL3), alta de 3,56%; 3R Petroleum ON (RRRP3), alta de 3,39%; Energisa UNT (ENGI11), alta de 2,85%.

Operaram com perdas

CVC Brasil ON (CVCB3), queda de 6,30%; Azul PN (AZUL4), queda de 5,78%; Embraer ON (EMBR3), queda de 5,61%; Americanas ON (AMER3), queda de 4,94%; Dexco ON (DXCO3), queda de 4,48%.

Mais negociadas

Vale ON (VALE3), alta de 1,35%; Petrobras PN (PETR4), queda de 3,06%; Brasil ON (BBAS3), queda de 0,23%; Bradesco PN (BBDC4), alta de 2,10%; Itaú Unibanco PN (ITUB4), alta de 1,51%.

Carteira Teórica

Na Carteira Teórica do Índice Bovespa, que passou a vigorar de 02 de maio de 2022 a 02 de setembro de 2022, estão os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale ON (15,582%), Itaú Unibanco PN (5,661%), Petrobras PN (6,864%), Petrobras ON (4,492%) e Bradesco PN (4,606%).

Commodities

O preço do barril do Brent, com contrato futuro para junho de 2022, ficou em alta de 0,29% a US$113,75 em Londres.

O barril do WTI, com contrato futuro para junho de 2022, ficou em queda de 0,14% a US$110,14 em Nova York.

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não se esqueça de clicar aqui

Entre no nosso grupo de trader

O post Ibovespa fecha em alta e PETR4 modera perdas apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .