As ações da Europa renovaram as quedas. Nesta sessão, a bolsa de Madri ficou em alta moderada, com o governo anunciando a aprovação de € 12 bilhões para o desenvolvimento de uma fabricante de semicondutores.

Índices Europeus

O índice Stoxx Europe 600 ficou em queda de 1,14% aos 431.58. O FTSE-100, bolsa de Londres, ficou em queda de 0,39% aos 7.484. O FTSE MIB, bolsa de Milão, ficou em queda de 1,08% aos 23.876. O DAX-30, bolsa de Frankfurt, caiu 1,80% aos 13.919. O CAC-40, Paris, ficou em queda 1,66% aos 6.253. O Ibex 35, bolsa de Madri, ficou em alta 0,06% aos 8.631. O PSI-20, bolsa de Lisboa, ficou em alta de 0,85% aos 6.130.

A ideia do governo é tornar o país referência no setor. “O objetivo é trazer investimentos para a Espanha, num ambiente sólido para o futuro da computação na Europa”, disse o presidente Pedro Sánchez via Twitter.

A decisão do governo da Espanha dá alívio para a cadeia, já que os semicondutores eram fabricados na China para a utilização em veículos, smartphones, entre outros. Durante a pandemia, com as importações interrompidas, milhares de empresas ao redor do mundo tiveram as atividades paralisadas, em especial a do setor automotivo europeu.

Enquanto isso, o IHS Markit/S&P Global divulgou as prévias dos índices dos Gerentes de Compras – PMIs de Serviços, Composto e de Manufatura da Europa.

Na Europa, o índice PMI de Manufatura está em 54,4 pontos na prévia de maio, abaixo do final de abril, 55,5. O PMI de Manufatura de Saída está em 51,2 na prévia de maio, ante os 50,7 pontos do final de abril. O PMI de Serviços está em 56,3 na prévia de maio, ante os 57,7 pontos do final de abril. O PMI Composto de Saída está 54,9 em maio, ante os 55.8 de abril.

