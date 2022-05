Ivonete Dainese PETR4 e os Dividendos em R$37,3 bilhões

Na listas dos papéis mais recomendados pelas casas de análises estão os da Petrobras (PETR4 e PETR3). O peso é grande, junto com a Vale (VALE3) e os principais bancos na Carteira Teórica, e permanece entre os preferidos dos investidores estrangeiros.

Mas será que o ativo está interessante? Vale destacar as declarações do Governo Federal sobre a questão dos combustíveis e, recentemente, o “possível” processo de privatização. Contudo, a petroleira veio com resultados financeiros surpreendentes nos últimos trimestres e já prepara os pagamentos dos devidos proventos aos acionistas.

Os analistas da XP Investimentos, no relatório corporativo, destacaram os desempenhos de PETR4 e PETR3, bem como salientaram a qualidade de serviços no Pré-Sal.

Razões para Investir em Petrobras (PETR4 e PETR3)

As razões para a visão positiva são: alta qualidade dos ativos do pré-sal (com produção crescente); valuation atrativo (2,8x EV/EBITDA 12 meses à frente); e) dividendos robustos. “Entretanto, vemos alto potencial para volatilidade nas ações em 2022, à medida que as eleições presidenciais se aproximam”, salientaram.

Avaliações para o restante de 2022

Produção na camada do Pré-sal:

“Projetamos uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) da produção de petróleo da Petrobras no Brasil, de 2021 a 2026, de 4%. A companhia possui diversas reservas a serem exploradas na próxima década em projetos de alto retorno e baixo risco de execução.”

Valuation descontado:

“A Petrobras atualmente é negociada a 2,6x EV/EBITDA para o fim de 2022, em linha com seus pares russos de O&G (pares com alta percepção de risco corporativo) e 4,1x das majors de O&G ocidentais (pares com boa governança corporativa).”

Dividendos:

“Caso a companhia continue operando da forma que vem atuando nos últimos anos (nosso cenário base), vemos a soma dos dividendos de 2022 a 2026 totalizando ~100% do market cap. Para 2022, esperamos um yield de cerca de 22% (vs. 19% dos pares russos e 4% das majors ocidentais).”

Riscos:

“O risco político segue sendo o principal ponto de atenção (especialmente com a eleição presidencial de 2022). Ainda que não seja possível descartar que a Petrobras seja utilizada para controlar artificialmente o preço dos combustíveis e/ou tenha projetos de investimento com estouros de orçamento como já ocorrido, vemos a empresa mais protegida do que no passado.”

A recomendação é de COMPRA para a PETR4 ao preço alvo de R$ 45,3 por ação.

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não se esqueça de clicar aqui

Entre no nosso grupo de trader

O post PETR4 e os Dividendos em R$37,3 bilhões apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .