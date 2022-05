LEANDRO MARTINS Ibovespa opera acima dos 110 mil pontos

Em dia de agenda global enfraquecida, a bolsa de valores de São Paulo acompanha os pares dos Estados Unidos. O ponto de atenção é o Federal Reserve.

Os preços das commodities, como o minério de ferro e com o petróleo, estão em alta e puxando as empresas do setor.

A saída de fluxo estrangeiro no dia 19 de maio foi de R$356,71 milhões. No mês de maio, a saída soma R$12,97 bilhões, mas no ano de 2022 o saldo é positivo em R$44,68 bilhões.

Por volta de 13h40, o Ibovespa estava em alta de 1,65% aos 110.279 pontos. O volume financeiro estava perto de R$ 13 bilhões.

Entre as altas estavam IRB Brasil ON (IRBR3), alta de 6,92%; Ecorodovias ON (ECOR3), alta de 4,15%; e Banco Pan PN (BPAN4), alta de 4,38%.

