Dividendos da 1T22: é rentável investir?

A temporada de resultados financeiros do primeiro trimestre de 2022 chegou ao fim, mas os acionistas dos grandes players ainda estão analisando os números e, ao mesmo tempo, esperando pela enxurrada de dividendos para os próximos dias.

Vibra Energia (VBBR3)

Começando pela Vibra Energia (VBBR3), que anunciou na quinta-feira (19/05) o pagamento da parcela remanescente de dividendos no próximo dia 30. O valor total dos dividendos será de R$131.849.828,95 (R$ 0,11710709913 por ação). Os pagamentos serão para os acionistas posicionados no dia 28 de abril de 2022 (inclusive). As ações da foram negociadas ex-dividendos no dia 29 de abril de 2022.

Vale destacar que em relação ao exercício de 2021, já foram pagos Juros Sobre Capital Próprio (JCP) no valor total de R$531.825.146,44 (R$0,46515454800 por ação), que somados a esta última parcela perfazem o valor total distribuído aos acionistas de R$663.674.975,39 (R$0,58226164713por ação), referente ao exercício 2021.

Petrobras (PETR4)

Petrobras vai pagar dividendos no valor de R$ 3,715490 por ação PN e ON em circulação. Do montante aprovado, R$ 3,138754 por ação é de antecipação de exercício de 2022; e R$ 0,576736 por ação será pago à conta de reservas de retenção de lucros constantes no balanço do exercício social de 2021 (dividendos intermediários). Os dividendos serão pagos em duas parcelas iguais nos meses de junho e julho, da seguinte forma:

– R$ 3,715490 por ação PN e ON: a primeira parcela, no valor de R$ 1,857745 por PN E ON em circulação, será paga em 20 de junho de 2022. A segunda parcela, no valor de R$ 1,857745 por ação PN e ON será paga em 20 de julho de 2022.

A data de corte é hoje (23/05) para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3 e o record date será quarta-feira (25/05) para os detentores de ADRs negociadas na New York Stock Exchange (NYSE). As ações da Petrobras serão negociadas ex-direitos na B3 e na NYSE a partir de amanhã (24/05).

EDP- Energia do Brasil (ENBR3)

A EDP (ENBR3) começa a pagar nesta sexta-feira (27/05). O valor bruto destinado é de R$1,258 bilhão, sendo R$454,81 milhões, como juros sobre capital próprio, equivalente a R$0,7892318369 para cada ação ON.

A decisão é para os acionistas titulares de ações ON da EDP na data-base de 04 de janeiro de 2022, inclusive, e R$803,18 milhões, equivalente a R$1,404434994 para cada ação ordinária, como dividendos a serem pagos sem ajuste aos acionistas titulares de ações ordinárias na data-base de 05 de abril de 2022.

Enauta (ENAT3)

A Enauta (ENAT3) vai distribuir dividendos declarados de R$ 1,71 por ação. O pagamento está previsto segunda-feira (30/05) de maio de 2022. Retorno total aos acionistas de 74,9% em 2022.

Braskem (BRKM3)

Em maio, foi realizado o pagamento de dividendos de R$ 1,35 bilhão, com base no resultado do exercício de 2021. Somados aos R$ 6 bilhões pagos em antecipação em dezembro, o total de dividendos foi de 7,35 bilhões, ou seja, 77,5% do lucro líquido ajustado do ano passado.

Minerva Foods (BEEF3)

Os dividendos complementares somaram R$ 200 milhões, ou R$0,34 por ação. Considerando o exercício fiscal de 2021, a distribuição de proventos da Minerva Foods totalizou R$ 400 milhões ou R$ 0,69/ação, perfazendo assim um dividend yield de 6,5% e um payout de aproximadamente 70%.

Auren Energia (AURE3)

A Auren Energia vai distribuir R$ 100 milhões ou R$0,10 por ação em dividendos, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e dos dividendos extraordinários aprovados em Reunião do Conselho de Administração.

Itaúsa ON (ITSA3)

A Itaúsa, holding brasileira de investimentos, registrou o melhor primeiro trimestre de sua história e declarou antecipadamente o valor de R$ 1 bilhão em Juros sobre Capital Próprio – JCPs líquidos com pagamento previsto até dezembro de 2023.

BrasilAgro (AGRO3)

A BrasilAgro fechou o trimestre em R$ 584,3 milhões. No mês passado, a companhia anunciou o pagamento de R$ 200 milhões em dividendos adicionais, sendo R$ 2,02 por ação, o que representa uma rentabilidade (Dividend Yield) de 5,9%.

Vale (VALE3)

A Vale pagou dividendos de US$ 3,5 bilhões e avançou com o programa de recompra de ações. Em continuidade aos programas de recompra de ações de 2021, o Conselho de Administração aprovou um novo programa de até 500 milhões de ações. Concluída a terceira recompra sequencial, a participação dos acionistas da Vale nos resultados da empresa terá aumentado mais de 22% desde a aprovação do primeiro programa em 2021.

Suzano (SUZB3)

A Suzano Papel somou dividendos complementares no montante total de R$799.903.323,93. A companhia ressaltou que o valor por ação considerando o número de ações “ex-tesouraria” era de R$ 0,592805521.

O pagamento dos dividendos complementares foi feito na última sexta-feira (13/05), em moeda corrente nacional, com base na posição acionária de encerramento do pregão da B3 dia 04 de maio de 2022, inclusive.

