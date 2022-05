Ivonete Dainese Bolsas da Europa avançam com China

Surfando na onda externa, o investidor europeu decidiu sair comprando. O indicador da economia alemã acabou pesando no sentimento. Contudo, o radar também estava a crise geopolítica entre a Rússia e Ucrânia, bem como o encontro de líderes globais no Fórum Econômico Mundial de Davos.

Índices Europeus

O índice Stoxx Europe 600 ficou em alta 1,26% aos 436.54. O FTSE-100, bolsa de Londres, ficou em alta de 1,67% aos 7.513. O FTSE MIB, bolsa de Milão, ficou em alta de 0,17% aos 24.136. O DAX-30, bolsa de Frankfurt, subiu 1,38% aos 14.175. O CAC-40, Paris, ficou em alta 1,17% aos 6.358. O Ibex 35, bolsa de Madri, ficou em alta 1,67% aos 8.625. O PSI-20, bolsa de Lisboa, ficou em alta de 2,67% aos 6.079.

Um dos indicadores principais da Alemanha, o índice Ifo, mostrou aceleração pelo segundo mês consecutivo para 93,0 em maio, de 91,9 em abril. O aumento foi impulsionado principalmente por uma melhor avaliação da economia atual.

Nesta segunda-feira, as ações das empresas ligadas às commodities foram as que mais contribuíram com o índice pan-europeu. Os preços do minério negociados na China subiram e mexeram com as ações das mineradoras.

Ainda sobre a China, os sinais de Pequim em ampliar as facilidades de crédito para dar suporte econômico animaram os negócios em todos os mercados. Além disso, a visita do presidente Joe Biden à região asiática contribuiu com o sentimento. Biden prometeu revisar as relações comerciais com a China.

Do lado corporativo, a Siemens Energy fez uma oferta de €4,05 bilhões para uma pequena participação na Siemens Gamesa. A companhia é fabricante de turbinas eólicas.

Entre as ações com ganhos na bolsa de Londres ficaram as da Anglo American, alta de 3,70%. Na contramão ficaram as ações da Rolls-Royce Holdings, queda de 0,20%.

