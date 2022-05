Ivonete Dainese Dólar não tem força e cai 3,6% na semana

O dólar operou em forte volatilidade na semana e acabou fechando com desvalorização de 3,62%. O comportamento da divisa sobre o real veio com o apetite do investidor para o risco, bem como pelo Banco Central do Brasil – BCB fazendo a rolagem em leilões de swap.

Do lado externo, o índice DXY permanece acima dos 100 pontos. A cautela dos investidores prevalece com a pressão monetária ensaiada pelo Federal Reserve.

Ao final, o dólar fechou em queda de 0,87% aos R$4,874 para a venda. O turismo caiu 0,80% aos R$5,057 para a venda.

O euro ficou em queda de 1,19% aos R$5,145 para a venda. A libra caiu 0,55% aos R$6,089 para a venda. O peso argentino ficou em queda 0,99% aos R$0,041 para a venda.

Cenário Externo

Na bolsa de Nova York, o índice DXY, que compara o movimento das seis moedas mais importantes ante o dólar americano, subiu 0,32% aos 103.05 pontos.

O euro caiu 0,18% a US$ 1.0562 e a libra ficou em alta de 0,17% a US$1.2492.

O ouro ficou em alta de 0,15% a US$ 1.843,90 a onça.

O Bitcoin caiu 2,99% aos US$29.197,52.

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não se esqueça de clicar aqui

Entre no nosso grupo de trader

O post Dólar não tem força e cai 3,6% na semana apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .