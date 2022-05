Ivonete Dainese Copel Distribuição passa a Companhia Aberta

A Copel (CPLE3) anunciou na noite desta sexta-feira, que foi deferido pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM o registro da Copel Distribuição (Copel Dis), subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia, como companhia aberta na categoria “B”, sob o código 2680-8.

De acordo com o comunicado, o registro faz parte do plano estratégico da Copel. Contudo, a decisão não visa a emissão de ações, mas é uma medida que reforça ainda mais a transparência da companhia, em linha com as melhores práticas de governança. Além disso, possibilita a diversificação das fontes de financiamento e otimização do perfil da dívida.

