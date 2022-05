Ivonete Dainese Qual o interesse de Elon Musk no Brasil?

O encontro entre o empresário americano Elon Musk e o presidente Jair Bolsonaro no interior de São Paulo despertou a surpresa e a curiosidade. Qual seria o interesse do dono da Tesla Inc e SpaceX no Brasil?

Elon Musk já vem demonstrando apetite pelos negócios por aqui e, hoje, anunciou a utilização de sua plataforma de internet via satélite Starlink para conectar 19 mil escolas rurais brasileiras. Ao mesmo tempo, a Starlink vai monitorar todos os acontecimentos na Amazônia, em especial as queimadas, extração ilegal de madeira e o comportamento do clima da região. Vale destacar que a plataforma Starlink foi a mesma cedida ao governo da Ucrânia para manter a conexão do país com o resto do mundo depois dos ataques pelos russos.

Em paralelo, a expectativa da Starlink é de atingir 60 mil clientes no Brasil no primeiro ano de operações, com foco nas regiões Sul e Sudeste, conforme dados do Governo do Amazonas em comunicado feito pela empresa para a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI).

Já sobre o encontro, o presidente Jair Bolsonaro postou o seguinte no Twitter:

“Conversei há pouco com @elonmusk, que visita o Brasil a convite do Ministro @fabiofaria. Entre outros assuntos, tratamos de conectividade, investimentos, inovação e o uso da tecnologia como reforço na proteção de nossa Amazônia e na realização do potencial econômico do Brasil.”

Recentemente o ministro da Comunicações, Fábio Faria, esteve com o bilionário nos Estados Unidos.

Agenda de Elon Musk

Na agenda estava prevista uma palestra para cerca de 40 alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA. Musk discutiu o projeto da SpaceX, que tem parceria com a NASA, o avanço da banda larga, outros pontos do projeto aeroespacial e a conectividade via Amazônia.

Negócios com a Vale

No dia 06 deste mês, a Vale (VALE3) confirmou também o negócio com a Tesla Inc. O contrato assinado é longo-prazo para fornecimento de níquel Classe 1 nos Estados Unidos a partir de suas operações no Canadá. Este acordo está em linha com a estratégia da mineradora brasileira de ampliar a exposição à indústria de veículos elétricos. O objetivo da Vale é atingir de 30% a 40% das vendas de níquel Classe 1 para a indústria de veículos elétricos.

Mais popular e mais rico

Elon Musk é, atualmente, o homem mais rico do mundo. A fortuna estimada pelas empresas de pesquisas aponta para quase R$ 1 trilhão.

Recentemente, o dono da Tesla Inc e SpaceX decidiu investir no Twitter. A oferta foi de US$44 bilhões, porém, como todo visionário, antes de fechar o negócio decidiu analisar o desempenho da rede social. O negócio está no ar.

Elon Musk deixou o Brasil há pouco, mas “prometeu voltar em breve” disse o presidente Bolsonaro. “Neste primeiro encontro não foram discutidos números”, afirmou.

