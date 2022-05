Redação 1Bilhão B3: Ingresso de Pessoa Física segue alto

O levantamento mostrou que, em abril, o número de investidores pessoas físicas (PFs) atingiu 5.079.690 na B3. No comparativo mensal, o aumento foi de 44.406 investidores, maior do que o mês anterior que foi 8 mil investidores.

No comparativo com março, a alta foi de 44.406 investidores PFs, equivalente a um crescimento mensal de +0,9%.

A faixa etária desse investidores ficou entre 26 a 35 anos, com 1.695.673 contas ativas em março, ou seja, 33,4% de todas as contas. A sequência de jovens é a mesma iniciada em 2013.

Regiões

Em relação à regiões, ainda há uma concentração de investidores no Sudeste do país. Os estados de SP, RJ e MG juntos possuem 56,6% do total de investidores, 39,6 pontos percentuais (p.p.) à frente de PR, RS e SC somados (16,9%).

O número de investidoras na Bolsa alcançou 1.206.251 em abril, o que corresponde a 23,7% do número total de investidores pessoas físicas. Apesar de uma representatividade ainda pequena, o número de mulheres vêm crescendo em ritmo acelerado, com alta de +42,4% desde 2020.

O destaque fica com o aumento no número de investidores com interesse em BDRs: são 1,4 milhão representando 26% do estoque. Além disso, em termos relativos, esse foi o produto que mais cresceu nos últimos 12 meses, registrando um aumento de +532% no número de CPFs cadastrados.

