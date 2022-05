Redação 1Bilhão Captação Líquida de Fundos foi de R$ 46,1 bi em quatro dias

A captação líquida dos Fundos de Investimento foi positiva em R$ 46,1 bilhões entre os dias 9 e 13 de maio. Esse número é a diferença entre os R$ 212,2 bilhões de aportes e R$ 166,1 bilhões de resgates no período.

O relatório semanal da ANBIMA também mostrou que os fundos de renda fixa apresentaram captação líquida positiva de R$ 48,4 bilhões e puxaram o desempenho positivo da indústria. O resultado foi influenciado por dois aportes que somaram R$ 18,8 bilhões. O restante foram aplicações pulverizadas entre os investidores. Os estruturados também registraram saldo líquido no período: os FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) com R$ 4 bilhões (resultado de aporte de um único fundo deste mesmo valor) e os FIPs (Fundos de Investimento em Participação) com R$ 175,1 milhões.

Os multimercados tiveram resgates líquidos de R$ 3,1 bilhões — parte desse montante foi uma saída de R$ 1,1 bilhão de um fundo. Também apresentaram retiradas líquidas as classes de ações (R$ 1,4 bilhão), previdência (R$ 1,3 bilhão), ETF (R$ 394,1 milhões) e cambial (R$ 250,7 milhões).

No ano, a indústria de fundos registra captação líquida acumulada de R$ 115,8 bilhões.

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não se esqueça de clicar aqui

Entre no nosso grupo de trader

O post Captação Líquida de Fundos foi de R$ 46,1 bi em quatro dias apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .