Ivonete Dainese Wall St. despenca com Fed e varejistas

A bolsa de Nova York fechou em queda livre nesta sessão, com os investidores analisando os dados financeiros de grandes empresas varejistas.

Ao final, o Dow Jones caiu 3,57% aos 31.490 pontos. O S&P recuou 4,04% aos 3.923 pontos. O Nasdaq caiu 4,73% a 11.418 pontos.

A declarações recentes do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre as taxas de juros seguiram mexendo com os mercados, conforme mostramos ontem aqui no 1Bilhão. Em declaração para o Wall Street Journal, o presidente do Fed disse que o banco central poderia aumentar as taxas de juros acima do neutro para conter os preços elevados, se necessário.

Hoje, a Target Corp (TGT) caiu 24,93% no S&P depois dos resultados financeiros. A companhia cortou a perspectiva de margem de lucro operacional para o ano inteiro. A justificativa foi o custo de insumos e transporte, que permanecem elevados, e estimou que poderia ver um adicional de US$ 1 bilhão.

O mercado ainda repercutiu o resultado do Walmart (WMT), queda de 6,79%, que apresentou números abaixo das estimativas. Segundo os analistas, o peso nos resultados vai ficara para a nova puxada na inflação.

Nesta sessão, as ações das gigantes de tecnologia também não resistiram. A Apple (AAPL) caiu 5,64%, a Meta Corp (FB) recuou 5,12% e a Microsoft despencou 4,55%. Com isso, o Nasdaq devolveu a ligeira recuperação do dia anterior.

Entre os indicadores, as autorizações para construir em abril ficaram em 1.819 milhão. Isso está 3,2% abaixo da taxa revisada de março de 1.879 milhão, mas está 3,1% acima da taxa de abril de 2021 de 1.765 milhão. Os números são do Census.

