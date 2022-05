Ivonete Dainese Ibovespa cai na carona com Wall St.

A bolsa de valores de São Paulo opera em queda, com o índice acompanhando o desempenho desanimador de Wall Street. O Dow Jones estava em queda de 2,51%, o S&P recuava 2,99% e o Nasdaq perdia 3,62%.

O investidor está atento para a temporada de resultados, tanto aqui quanto lá fora, bem como para a tensão geopolítica provocada pela Finlândia e Suécia. As duas nações entraram com pedido de ingresso na OTAN. Além disso, o mercado ainda está digerindo o tom “hawkish” do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, nesta terça-feira.

Os preços do petróleo estão caindo, com a Agência de Energia dos Estados Unidos divulgando os estoques da semana passada.

Por volta de 13h30, o Ibovespa estava em queda de 1,66% aos 107.042 pontos. O volume financeiro era de R$12,15 bilhões, em dia de vencimento de opção sobre o Ibov.

Entre as ações em recuperação estavam: Hapvida ON (HAPV3), alta de 6,13%, e Locaweb ON (LWSA3), alta de 4,25%. Estavam na contramão: Banco Inter UNT (BIDI11), queda de 8,55%, e PetroRio ON (PRIO3), queda de 5,58%.

Em 10 pregões, a saída de fluxo estrangeiro somava R$11,12 bilhões até o dia 16/05. Naquele dia, a saída foi de R$194,73 milhões e no acumulado é de R$12,7 bilhões.

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não se esqueça de clicar aqui

Entre no nosso grupo de trader

O post Ibovespa cai na carona com Wall St. apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .