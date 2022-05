Ivonete Dainese Preço do MGLU3 é reduzido e o papel cai 4% n B3

O Magazine Luiza (MGLU3) divulgou os números do primeiro trimestre de 2022. O balanço era muito aguardado pelo mercado e, principalmente, pelas casas de análises.

Os números ficaram mistos, mas as recomendações para o ativo pela Genial Investimentos continuaram, embora com a ligeira redução no preço.

O papel segue em queda na bolsa de valores de São Paulo. Às 12h30, a MGLU3 recuava 4,27% ao preço de R$4,25.

Magazine Luiza (MGLU3)

“Não é novidade que o varejo tem passado por um momento complicado. O “top line” do Magalu veio conforme esperado. Nos surpreendeu, positivamente falando, a evolução da margem operacional nesse trimestre. Por outro lado, uma maior despesa financeira fez com que o lucro líquido da companhia ficasse 23% abaixo do estimado.

MGLU3 reportou um crescimento anual de 12% nas suas vendas totais, a R$ 14,1 bilhões, o número vem bem em linha ao já esperado pelo nosso modelo, ficando 1% acima de nossa expectativa.

No entanto, apesar de a cifra estar em linha do esperado, a dinâmica entre as linhas de varejo nos surpreendeu, com as lojas físicas (lojas tradicionais e virtuais) performando 2,7% acima de nossa expectativa.

As operações das lojas físicas apresentaram um GMV de R$ 3,9 b, mostrando grande recuperação sequencial de suas lojas convencionais.

As operações de e-commerce performaram 1,1% abaixo do esperado pelo nosso modelo, atingindo um GMV de R$ 6,5 b.

O que vimos acontecer nesse trimestre deve ser uma dinâmica do que provavelmente se repetirá ao longo do ano: um crescimento uniforme entre as suas linhas. Após a base do e-commerce cresceu quase 150% em dois anos, Magalu criou uma base comparativa que é mais dificíl de dobrar.

Ver essa linha performando em forte alta seria maravilhoso, de verdade, no entanto, devemos ser enfático em dizer que: este não é o grande foco do Magalu agora”, avaliaram.

A recomendação é de COMPRA ao preço-alvo de 2022 para R$ 6. Antes o preço estava em R$ 8.

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não se esqueça de clicar aqui

Entre no nosso grupo de trader

O post Preço do MGLU3 é reduzido e o papel cai 4% n B3 apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .