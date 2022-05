Ivonete Dainese Nubank (NUBR33) sobe 4% na B3 com resultado

Um dos resultados bem aguardados pelos mercados era do Nubank (NYSE: NU e B3: NUBR33), que foram apresentados na noite desta segunda-feira.

O lucro líquido ficou em US$45 milhões e melhorou 9% ao ano, ou 17%, em relação ao prejuízo líquido de US$ 49,4 milhões no 1T21, como resultado da “menor expansão de nossas despesas em comparação com o aumento da receita , suportado pelo crescimento das operações e base de clientes da Nu em todos os países”, disse o banco no comunicado.

O lucro bruto aumentou 154% ao ano e 131% para US$ 294,1 milhões no 1T22. A margem de lucro bruto foi de 34% comparado a 47% no 1T’21.

O lucro líquido ajustado (Prejuízo) foi de US$ 10,1 milhões, comparado com uma perda líquida ajustada de US$ 11,9 milhões no primeiro trimestre de 21.

Clientes no Brasil, México e Colômbia

A base de clientes subiu 61% ao para 59,6 milhões no primeiro trimestre, sendo que no Brasil foram 57,3 milhões, de cuja base de clientes PME cresceu 167%, alta de 1,6 milhão em 31 de março de 2022, ante o 0,6 milhão do mesmo período de 2021.

No México, a base de clientes da Nu aumentou 950% e atingiu 2,1 milhões. Além disso, os clientes na Colômbia chegaram a 211 mil.

A taxa de atividade subiu 9,6 p.p para 78% em 31 de março de 2022, de 69% no final do 1T21, atingindo uma alta histórica e refletindo o aumento do engajamento, juntamente com o upsell e cross-sell do produto para clientes que continuam migrando mais de suas vidas financeiras para a plataforma da Nu.

Depois de reportado o número de clientes e as operações, os papéis estavam avançando na B3 e também em Nova York.

Às 13h40 (horário de Brasília), na NYSE, o NU Holding estava em alta de 2,18% a US$4,45. Na B3, o NUBR33 estava em alta de 2,74% a R$3,75.

