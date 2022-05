Ivonete Dainese Indústria dos EUA avança 1,1% em abril

Nos Estados Unidos, a produção industrial avançou mais 1,1% em abril (o 4º mês consecutivo de ganhos). A produção manufatureira aumentou 0,8%. O índice de serviços públicos subiu 2,4%, e o índice de mineração avançou 1,6%. Os números são do Federal Reserve e foram apresentados nesta manhã.

Com 105,6% de sua média de 2017, a produção industrial total em abril ficou 6,4%, ou seja, acima do nível do mesmo período do ano anterior. Além disso, o acréscimo de 1,1% ficou acima do que esperavam os analistas, +0,4%.

A capacidade de utilização subiu para 79,0%, uma taxa que está 0,5 p.p abaixo da média de longo prazo (1972–2021).

Grupos de mercado

Em abril, todos os principais grupos registraram ganhos, com a maioria subindo cerca de 1%. Um aumento na produção de veículos automotores e peças contribuiu para aumentos de 1,5%, 3,3% e 1,1% para bens de consumo duráveis, equipamentos de trânsito e materiais duráveis, respectivamente.

Dentro de bens de consumo duráveis, os aumentos ficaram em 2,5% nos índices de eletrodomésticos e de produtos automotivos superaram a queda de 1,5% registrada em eletrodomésticos, móveis e carpetes.

Equipamentos de negócios e equipamentos de defesa e espaço aéreo registraram ganhos superiores a 1%. A produção de materiais aumentou 1,3%, já que tanto os materiais não energéticos quanto os energéticos aumentaram 1,0% ou mais.

