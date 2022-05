Ivonete Dainese Banco PAN (BPAN4) reduz valor de dividendos

O Banco PAN (BPAN4) reduziu o valor de dividendos que serão pagos aos acionistas no próximo dia 20. No comunicado à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na noite desta segunda-feira, o banco disse que a decisão foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária no último dia 29.

O valor sai de R$ 0,02727346625 para R$ 0,02729054608 por ação, tendo em vista as 817.600 ações preferenciais do Banco PAN em tesouraria na na data de corte, sendo que o valor total de dividendos aprovado no montante de R$ 35.628.221,22, não sofrerá qualquer alteração.

Saída do Mercado

O BPAN4 e a Mosaico Tecnologia ao Consumidor também informaram o recebimento de ofício da CVM sobre o pedido de cancelamento de registro da Mosaico como Emissora de Valores Mobiliários na categoria A.

