TAEE11 e BEEF3 deixam a Carteira de Warren

Na semana passada, os mercados de ações operaram em forte volatilidade. Muitos ativos que eram as grandes apostas, juntamente com o índice principal, acabaram ficando de lado nas carteiras recomendadas para os próximos cinco dias.

Os analistas da Warren, Celso Placido, Frederico Nobre e Lucas Xavier, optaram por trocar dois ativos para essa semana: Taesa (TAEE11) e Minerva (BEEF3). Entraram: Unipar (UNIP6) e Orizon (ORVR3).

A equipe destacou os seguintes ativos e todos com peso em 20%:

Itaú Unibanco (ITUB4):

“O ativo correspondeu ao que esperávamos e respeitou a região com força compradora, pegando movimento interessante para buscar os R$ 25,50 que havíamos mencionado na semana passada. A superação da média de 9 no gráfico diário sinaliza aumento da força compradora.”

Orizon ON (ORVR3):

“Foi uma correção interessante no gráfico semanal, bem em cima da nossa média agressiva de 9 períodos deixando um candle de compra, sinalizando que pode retomar a tendência de alta que está mantendo em 2022 e buscar topo histórico em R$ 36,50.”

Unipar (UNIP6)

“Depois de ser retirada da carteira por ameaçar virar para uma tendência de baixa, optamos por trazer de volta a UNIP6 por conta do respeito às médias curtas no gráfico semanal e a presença de um candle comprador, sugerindo retomada da tendência de alta.”

PetroRecôncavo (RECV3)

“O ativo segue firme na busca do nosso alvo em R$ 28,00. Com a formação que apresenta e a boa performance, não há motivos para a retirada de RECV3. O fato de estar próxima da média, com bom volume e candles compradores nos faz optar por sua manutenção.”

Klabin (KLBN11)

“O ativo ainda se mantém na região que nos chamou atenção em primeiro lugar e manteve um candle interessante de compra, sugerindo que ainda é uma região de suporte e que devemos ver uma recuperação em breve até R$ 23,50.”

Desempenho da semana anterior

A Warren Semanal encerrou a semana abaixo do IBOV, com -0,52% de rentabilidade contra +1,70% do índice de referência.

“A carteira teve um desempenho abaixo do esperado por conta da péssima performance de BEEF3, que caiu mais de 7% no período afetando toda a carteira. O conservadorismo adotado não foi adequado para bater o IBOV, mas ainda assim obtivemos uma performance interessante dada a queda de BEEF3.”

