China no destaque com banco central e números ruins

Os mercados asiáticos ficaram sem direção, com a China no radar. Os dados da segunda maior economia do mundo ficaram mais fracos que o esperado pelos analistas. No entanto, o Banco Popular da China não mexeu com a atual política monetária.

Índices Asiáticos:

O índice Xangai ficou em queda de 0,34% aos 3.073 e o Shenzhen Composite ficou em queda de 0,28% a 1.926. O FTSE Straits, bolsa de Singapura, ficou em alta de 0,82% aos 3.191. O Kospi, bolsa de Seul, ficou em queda de 0,29% aos 2.596. O Sensex, bolsa de Mumbai, ficou em alta de 0,34% aos 52.973. O Nikkei 225, bolsa de Tóquio, ficou em alta de 0,45% aos 26.547 e o Topix ficou em queda de 0,05% aos 1.863. O Taiex, bolsa de Taiwan, ficou em alta de 0,43% aos 15.901. O Hang Seng, bolsa de Hong Kong, ficou em alta de 0,26% aos 19.950.

O índice regional de ações, MSCI Asia Pacific, fora o Japão, ficou em alta de 0,10%.

Os dados econômicos fracos divulgados na China reforçaram as preocupações com o enfraquecimento da economia global.

A produção industrial caiu 7,0% em abril se comparada a março e -2,9% em relação a igual mês do ano passado. Na mesma base de comparação, as vendas do comércio recuaram 9,9% no mês e 11,1% anuais. Esses números refletem os efeitos da política de tolerância zero no combate ao Covid-19.

Já o Banco Popular da China – PboC deixou inalteradas algumas de suas principais taxas de juros. Essa é a quarta vez que o banco mantém a taxa de empréstimos em 2,85% de médio prazo (1 ano) de algumas instituições financeiras.

Em Xangai, o governo local anunciou o relaxamento das restrições contra a Covid-19, com a reabertura de restaurantes, centros comerciais e supermercados, ainda que de forma limitada.

Os dados mais fracos na China pesaram nas ações de commodities, como minério de ferro e de empresas energéticas.

Por fim, na Índia, o governo proibiu as exportações de trigo para manter o mercado interno abastecido.

