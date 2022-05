Ivonete Dainese Inter (BIDI3) tem sinal verde para Nasdaq e reorganização societária

O Banco Inter ( BIDI3, BIDI4 e BIDI11) recebeu sinal verde de seus acionistas para seguir com a proposta de reorganização societária e migração das ações da companhia para a bolsa norte-americana Nasdaq. A decisão ocorreu em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada hoje.

Os votos favoráveis somaram mais de 85% das ações em circulação presentes. O Inter foi o primeiro banco digital a abrir capital na B3, em 2018, e agora está realizando uma transação inédita no Brasil, com a migração de 100% das suas ações para os Estados Unidos, mantendo BDRs negociadas na B3.

“ A migração das nossas ações para a Nasdaq vai fortalecer nosso posicionamento como uma empresa de tecnologia global, além de nos dar acesso ao mercado de capitais mais maduro do mundo e abrir fontes de receitas à medida que a empresa continua seu sólido ritmo de crescimento”, explica o CEO do Inter, João Vitor Menin.

O Inter quer replicar seu modelo de negócio internacionalmente. No início do ano, a companhia concluiu a aquisição da USEND, fintech norte-americana focada em remessas e pagamentos internacionais, que possui licenças em mais de 40 estados. No Brasil, clientes Inter já contam com uma Global Account e uma Plataforma Global de Investimentos.

Próximos Passos

Agora, os acionistas terão até o dia 20 de maio para escolher entre duas opções: a troca das ações atuais por BDRs listados na B3, que serão lastreados em ações de Classe A da Inter&Co listadas na Nasdaq, ou receber o valor das ações em dinheiro. Esta opção terá resgate limitado de R$ 1,1 bilhão, equivalente a 10% das ações em circulação. Se a demanda exceder o limite estipulado, aqueles que escolherem o Cash Out serão rateados proporcionalmente, e os acionistas receberão uma parcela em dinheiro e outra em BDRs.

O valor de troca das ações foi estabelecido com base na média ponderada dos últimos 30 dias de negociação antes do anúncio, equivalente a R$ 19,35 por unit (composto por uma ação ordinária e duas ações preferenciais do Inter). A opção de Cash Out está disponível apenas para acionistas legitimados e que tinham posições de ações em custódia em 15 de abril de 2022.

Os acionistas do Inter que não se manifestarem durante o período de opção receberão BDRs automaticamente, bem como quem adquiriu ações do Inter depois desse período. Após o recebimento dos BDRs será possível cancelá-los e transformá-los em ações Classe A listadas diretamente na Nasdaq.

