Fabrizio Gueratto Ibovespa flerta com os 108 mil pontos

A bolsa de valores de São Paulo opera em alta no começo da tarde desta sexta-feira. O investidor acompanha os pares lá fora, na recuperação com a fala do presidente do Federal Reserve , Jerome Powell.

Em declaração, o presidente do banco central dos Estados Unidos considerou novamente a alta na taxa de juros de 0,50 p.p.. A postura de Powell dá tranquilidade aos mercados, já que nos últimos dias os presidentes regionais do Fed e votantes no Comitê de Mercado Aberto – Fomc estavam divididos e considerando altas de até 0,70 p.p. no curto prazo.

Enquanto isso, o mercado avalia também as medidas que o presidente Jair Bolsonaro pretende adotar para baixar os preços dos combustíveis. Bolsonaro disse que vai recorrer à Justiça para que a Petrobras (PETR4) “cumpra seu papel social”. Mais, o presidente citou a possibilidade de abrir ações judiciais e com apoio da AGU.

Na bolsa brasileira, as ações que estão puxando o índice são as dos bancos, em especial com a decisão do Banco Central do Brasil em realizar mudanças nas regras para facilitar a captação de crédito.

Por fim, os balanços financeiros, os arranjos corporativos, como a decisão do Inter (BIDI3) em desembarcar na Nasdaq, também ajudam. O dia está sem indicadores relevantes.

Às 12h50, o Ibovespa subia 1,61% aos 107.387. O volume financeiro estava perto de R$11 bilhões.

Se você gostou deste conteúdo e quer continuar por dentro do mundo dos investimentos, não se esqueça de clicar aqui

Entre no nosso grupo de Trade

O post Ibovespa flerta com os 108 mil pontos apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .