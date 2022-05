Paula Basile Use a inflação a seu favor e saiba onde investir

Desde 2017 a inflação brasileira aumentou de forma intensa. Até abril de 2022 o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) chegou a 12,13% no acumulado de 12 meses.

Um dos principais controles da inflação é a taxa Selic, que se encontra na maior alta desde 2017 também, com 12,75% a.a. Nessa política contracionista, o país aumenta a taxa básica de juros e a inflação, para o controle da circulação da moeda. Por isso nos deparamos com preços mais altos nos mercados e lojas, e consequentemente nossa moeda acaba perdendo seu poder de compra, diminuindo nosso consumo.

Com a alta da inflação o real perdeu 31,32% do poder de compra em 5 anos. Isso é, pagamos o mesmo preço por produtos e serviços em menor quantidade.

A maior certeza é de que precisamos proteger nosso dinheiro das oscilações econômicas e das futuras altas e baixas da inflação.

A equipe do modalmais realizou a Indicação dos Especialistas, e com a Debênture Incentivada Sabesp IPCA + 5,20 a.a. você garante segurança, boa rentabilidade e isenção de pagamento do Imposto de Renda.

Esse é um investimento muito interessante para um cenário de alta da inflação pois paga uma rentabilidade fixa (5,20% a.a.) mais a inflação do período (IPCA), o que faz com que o investidor garanta uma rentabilidade real pelos próximos anos e sem incidência de impostos.

No entanto, caso o investidor queira ou precise do dinheiro antes do vencimento* , basta entrar em contato com o atendimento ** e vender o título à mercado.

A Sabesp é uma empresa com rating*** AAA, considerada a melhor nota que uma companhia pode ter, atribuindo grande segurança ao investidor.

A aplicação mínima**** é em torno de R$ 1000,00 e o título pode ser adquirido diretamente pela plataforma do modalmais.

O gráfico abaixo mostra uma simulação comparativa de quanto o investidor teria recebido caso tivesse aplicado o valor de R$1.000,00 há 5 anos nesta Debênture Incentivada, na Caderneta de Poupança ou em um CDB com rendimento de 100% do CDI:

Nesse cenário, o investidor teria um montante de R$ 1764,93, o que significa cerca de 25% a mais que a Poupança!

Não se esqueça de verificar o seu perfil de investidor , e realizar o questionário suitability para poder entender melhor sua tolerância a riscos e à volatilidade do mercado.

Em um momento de incertezas político econômicas é necessário garantir a segurança e alta rentabilidade que sua carteira de investimentos precisa. Confira mais detalhes da campanha da Indicação dos Especialistas!

*Possibilidade de recompra do valor aplicado antes do vencimento via mercado secundário.

** Atendimento modalmais: Em dias úteis, das 8h às 19h: 4000-1085 Capitais e Regiões Metropolitanas 0800 031 6247 Demais localidades Ou acesse o chat e envie sua dúvida.

*** O rating é um mecanismo que avalia a qualidade de crédito de uma empresa. A classificação AAA é a mais alta de todas e atribui mais segurança ao investimento.

**** Valor de aplicação mínima aproximado, podendo sofrer variações dependendo das condições de mercado.

