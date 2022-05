Ivonete Dainese Inflação dos EUA avança 8,3% em 12 meses

Nos Estados Unidos, o Índice de Preços ao Consumidor para Todos os Consumidores Urbanos (CPI-U) subiu 0,3% em abril, acima da projeção de 0,2%, isso depois do avanço de 1,2% em março. Os dados são do Departamento do Trabalho e Estatísticas americano. Nos últimos 12 meses, o índice aumentou para 8,3% antes ajuste sazonal.

Os maiores aumentos foram registrados nos setores de moradia, alimentação, passagens aéreas e veículos novos. O índice de alimentos subiu 0,9% no mês, com o índice de alimentação em casa subindo 1,0%.

O índice de energia caiu em abril depois do avanço nos últimos meses. O índice da gasolina caiu 6,1% no mês, compensando aumentos nos índices de gás natural e eletricidade.

Desconsiderando os itens alimentos e energia, o índice avançou 0,6% em abril, depois da alta de 0,3% em março. Juntamente com os índices de abrigo, tarifas aéreas e veículos novos, os índices para cuidados médicos, recreação e móveis e operações domésticas aumentaram em abril.

Resultados de 12 meses

O índice de todos os itens subiu para 8,3% nos 12 meses encerrados em abril, um aumento menor do que o valor de 8,5% para o período encerrado em março.

O índice, menos alimentos e energia, subiu 6,2% nos últimos 12 meses. O índice de energia subiu 30,3% nos últimos anos, e o índice de alimentos aumentou 9,4%, o maior aumento em 12 meses desde o período terminando em abril de 1981.

