Ivonete Dainese Ibovespa avança com alívio sobre o aço

Depois da polêmica gerada sobre a alíquota de importação do aço, que derrubou a bolsa de valores de São Paulo no dia anterior, o índice principal segue em alta nesta reta final das negociações.

Há pouco, o Ibovespa estava em alta de 1,36% aos 104.516 pontos. O volume financeiro estava perto dos R$24 bilhões.

Entre as ações com ganhos estavam: Petrobras ON (PETR3), alta de 5,43%; PetroRio ON (PRIO3), alta de 4,99%; Vale ON (VALE3), alta de 4,46%; e Gerdau Met. ON (GOAU4), alta de 3,90%.

As ações das petroleiras estão valorizadas com os preços do petróleo disparando nos mercados internacionais. Os estoques dos Estados Unidos ficaram em 8,5 milhões de barris na semana passada, conforme a Agência de Energia.

Sobre o aço, a Câmara de Comércio Exterior – Camex aprovou a redução das alíquotas de importação de vários produtos. Para o aço, as reduções são para dois tipos de vergalhões usados na construção civil (CA50 e CA60), que saíram de 10,08% para 4%.

