Ivonete Dainese É o momento para Fundos de Multimercados?

Com foco em ativos locais, mas com exposição internacional, o Fundo de Investimentos de Multimercados abrange aportes nos mercados de juros no Brasil, jros Internacional, moedas, ações Brasil e Internacional.

Ter a liberdade de aplicar o capital em diversos mercados ao mesmo tempo é uma das fortes características desse fundo. Esse tipo de investimento, que possibilita distribuir o capital em diversas aplicações, é indicado aos investidores que buscam atingir retornos superiores ao CDI no médio e longo prazo.

Os analistas identificaram o forte retorno do desempenho dos multimercados, que fecharam o primeiro trimestre de 2022 com ganhos relevantes. Entre as análises gerais estão o destaque positivo para os gestores de estratégia “Macro”, que, de uma maneira geral, conseguiram extrair bons ganhos de posições apostando na alta dos juros americanos, na queda do dólar contra o real e se beneficiaram da alta da bolsa brasileira.

“A visão do gestor e do time de análise da Asset fazem toda a diferença, pois eles definem as carteiras que estão sendo observadas no mercado, alguns acertam e outros erram. A gestão da empresa vem acertando e entregando um excelente resultado para os investidores”, explicou o sócio da WFlow, Paulo Saad.

Na opinião de Saad, o atual momento é oportuno para a classe de multimercados porque apresenta flexibilidade tanto para comprar como para vender, em momentos mais pessimistas, além do acesso fácil aos ativos e estratégias internacionais, transparência na gestão, facilidade no Asset Allocation do cliente e diversificação de riscos.

Na visão dos assessores de investimentos, os fundos de estratégia “Long Short” apresentaram um mês abaixo do CDI, na média, refletindo a dificuldade dos gestores em montar carteiras que superassem o índice Ibovespa, que fechou o último mês com forte alta de 6,06% e o real novamente se apreciou contra o dólar, já que a moeda americana caiu quase 8%.

A análise também mostrou que os títulos de renda fixa atrelados à inflação também subiram (o IMA-B se valorizou 3,07%) e somente os prefixados ficaram abaixo do CDI, com o IDkA-Pré 5 anos subindo 0,83%.

Para os analistas, o cenário deverá ser mantido dessa forma para os próximos meses.

