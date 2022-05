Ivonete Dainese Ações Europeias voltam para o azul

A recuperação foi lenta nos mercados de ações da Europa. Depois da forte liquidação do dia anterior, os investidores saíram buscando pelos melhores papéis com menores preços. O mau humor generalizado foi embalado pelo temor de uma recessão global, com os índices inflacionários forçando os apertos monetários pelos bancos centrais.

Índices Europeus

O índice Stoxx Europe 600 ficou em alta de 0,68% aos 420.29. O FTSE-100, bolsa de Londres, ficou em alta de 0,37% aos 7.243. O FTSE MIB, bolsa de Milão, ficou em alta de 1,04% aos 23.069. O DAX-30, bolsa de Frankfurt, subiu 1,15% aos 13.534. O CAC-40, Paris, em alta de 0,51% aos 6.116. O Ibex 35, bolsa de Madri, ficou estável aos 8.139. O PSI-20, bolsa de Lisboa, ficou em alta de 1,12% aos 5.721.

O pan-europeu voltou para a recuperação, com grande parte das empresas listadas no índice fechando em campo positivo.

Os investidores estavam monitorando as declarações de membros dos bancos centrais (Estados Unidos e China) e já no aguardo do Banco Central Europeu, com a expectativa para o anúncio de Christine Lagarde amanhã.

Enquanto isso, a China permanece no radar global. O país está isolado por conta da nova onda de Covid-19. O porto de Xangai está praticamente paralisado por falta de mão de obra para desembarcar mercadorias dos navios que chegam ao país.

Indicadores

Na Itália, em março de 2022, o índice de produção industrial permanece inalterado em relação ao mês anterior. A variação da média dos últimos três meses em relação aos três meses anteriores foi de -0,9%. Os dados são do Istat.

O Indicador ZEW de Sentimento Econômico para a Alemanha registrou um aumento na atual pesquisa de maio de 2022, subindo 6,7 pontos para uma nova leitura de menos 34,3 pontos. A avaliação da situação econômica na Alemanha piorou novamente na pesquisa atual. O indicador correspondente caiu 5,7 pontos para um novo patamar de menos 36,5 pontos.

