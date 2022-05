Ivonete Dainese Greve interrompe divulgação do Focus

O Banco Central do Brasil não divulgou o Boletim Focus nesta segunda-feira. A suspensão ocorreu com a retomada da greve dos servidores federais.

O compilado com projeções de instituições financeiras para a economia brasileira é divulgado sempre no primeiro horário às segundas-feiras (08h30). A previsão é de que outros relatórios também não serão apresentados nos próximos dias.

De acordo com o comunicado do BCB, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária – Copom será apresentada amanhã (10/05).

A greve dos servidores federais foi mantida por três semanas em abril e interrompida às vésperas da reunião do Copom (03/05), mas sem acordo com o governo sobre as reivindicações o movimento foi retomado na quarta-feira (04/05).

A greve é por tempo indeterminado.

