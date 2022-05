Ivonete Dainese Fundos Imobiliários subiram 70,09% em abril

Os Fundos Imobiliários ficaram valorizados em 70,09% em abril, sendo que são 204 fundos deste segmento negociados na B3 tiveram retornos positivos. Entre os positivos, destacaram-se o BTG Pactual Shoppings (BPML11) e o Anhanguera Educacional (FAED11), entre outros.

Conforme o estudo da Smartbrain, no ano de 2022, 105 FIIs (Fundos Imobiliários) de um total de 203 tiveram desempenho positivo. Os destaques foram: Brazilian Graveyard and Death Care (CARE11) e o Centro Têxtil Internacional (CTXT11) e outros.

Durante a pandemia da Covid-19, que teve início em março de 2020, até o final de abril de 2022, 44 fundos imobiliários, ou aproximadamente 37% do total negociado (119), apresentaram desempenho positivo. Os três fundos no topo do ranking são: EUROPAR (EURO11), CSHG Prime Offices (HGPO11) e o Átrio Reit Recebíveis Imobiliários (ARRI11), entre outros.

Neste levantamento da Smartbrain, os desempenhos dos FIIs consideram as variações das cotas e os rendimentos – também chamados de dividendos, que são os aluguéis.

Separamos 5 fundos mais interessantes através da pesquisa Smartbrain:

Fundos Imobiliários com as melhores rentabilidades em abril de 2022:

(BPML11) – IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS: com 11,70%:

(FAED11) – FII ANHANGUERA EDUCACIONAL: com 10,28%;

(SARE11) – SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS INV. IMOB: com 10,25%

(CEOC11) – FDO INV IMOB – FII CEO CYRELA COMMERC. PROP: com 9,09% e

(VCRR11) – VECTIS RENDA RESIDENCIAL INV. IMOB. com 8,92%.

Fundos Imobiliários e os rendimentos em 2022:

(CARE11) – BRAZILIAN GRAVEYARD DEATH CARE O INV IMOB – FII: com 37,91%;

(CTXT11) – IMOB CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL: com 21,85%;

(MFAI11) – MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII – FDO INV. IMOB: com 19,76%;

(ONEF11) -IMOB THE ONE: com 17,27%; e

(RRCI11) – RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOB. FDO. INV. IMOB FII: com 15,89%.

Rentabilidade desde março de 2020 até 29 de 04 de 2022

Fundo Imobiliário Rentabilidade Covid (%)

(EURO11) – IMOB EUROPAR: com 42,03%;

(HGPO11) – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII: com 37,39%;

(ARRI11) – IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS: com 34,77%:

(CVBI11) – INV. IMOB. VBI CRI: com 28,48%; e

(HCTR11) – HECTARE CE – FDO INV IMOB: com 25,96%.

