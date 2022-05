Ivonete Dainese Payroll dos EUA avança para 428 mil em abril

O emprego total da folha de pagamento não agrícola – Payroll – subiu para 428 mil em abril e a taxa de desemprego ficou em 3,6%, informou hoje o Departamento de Estatísticas do Trabalho.

O número veio bem acima do que esperavam os analistas, que apontavam para 390 mil, mas em linha com o mês anterior, 428 mil. O mesmo ocorreu com a taxa de desemprego, pouco acima da projeção esperada em 3,5%. Os maiores avanços ocorreram em lazer e hospitalidade, em manufatura e em transporte e armazenagem.

Os desempregados somaram 5,9 milhões em abril, ou seja, quase na mesma proporção de antes da pandemia de coronavírus (fevereiro de 2020). À época, a taxa de desemprego estava em 3,5% e os desocupados somavam 5,7 milhões.

Ainda em abril, eram 7,7% das pessoas ocupadas trabalharam em teletrabalho por causa da pandemia, ante 10,0% no mês anterior.

Horas Trabalhadas

Os ganhos médios por hora de todos os funcionários no Payroll subiram 10 centavos, ou 0,3%, para US$ 31,85 em abril. Nos últimos 12 meses, os ganhos médios por hora subiram 5,5%. Em abril, os ganhos médios por hora da produção do setor privado e dos funcionários não supervisores subiram 10 centavos, ou 0,4%, para US$ 27,12. A semana de trabalho média para todos os funcionários no Payroll ficou inalterada em 34,6 horas em abril.

No setor manufatureiro, a semana de trabalho média para todos os funcionários caiu 0,2 hora para 40,5 horas, e as horas extras foram mantidas em 3,4 horas. A semana média de trabalho para funcionários de produção e não supervisores em folhas de pagamento privadas não agrícolas permaneceu inalterada em 34,1 horas.

Sobre a Pesquisa do Payroll

A pesquisa domiciliar mede o status da força de trabalho, incluindo o desemprego, por características de regiões. A pesquisa de estabelecimentos mede o emprego não agrícola, horas e ganhos por indústria.

