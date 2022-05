Ivonete Dainese Modalmais (MODL3) chega com novo site

Na esteira do open finance, o modalmais (MODL3) está lançando novo site. A partir de agora, seus clientes e assessores de investimentos têm a oportunidade de consolidar e cotizar ativos e carteiras de múltiplas instituições financeiras em um único local. Além disso, os usuários da plataforma podem acompanhar a evolução patrimonial, performance dos ativos, estatísticas detalhadas e movimentações agregadas, com uma visão global dos investimentos.

Segundo Renato Mott, Diretor de Marketing do Modal, a estratégia das novas funcionalidades está em linha com a aquisição da Carteira Global, em 2021.

“Com a Carteira Global, o novo site acelera o uso de inteligência de dados do modalmais e oferece suporte para que os investidores tomem decisões financeiras bem embasadas. Nos tornaremos ainda mais relevantes em recomendações de investimentos, produtos e serviços oferecidos aos nossos clientes”, complementa Mott.

Outro destaque do novo site é o simulador de alocação, por meio do qual os clientes terão acesso a recomendações de especialistas da Eleven Financial Research, eleita a melhor “Casa de Análise Independente de Valores Mobiliários” pela APIMEC-IBRI 2021. Além disso, os investidores podem contar com outros simuladores como, por exemplo, para Tesouro Direto e Previdência Privada.

A nova página digital também oferece um sistema de notificação dos lançamentos e ofertas do modalmais. O acesso às prateleiras de produtos pode ser realizado na área não logada, para o usuário que ainda não é cliente visualize as opções disponíveis e avalie se são adequados ao seu perfil e objetivos.

