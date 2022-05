Ivonete Dainese Produtividade do Trabalho cai 7,5% nos EUA: a menor desde 1947

Nos Estados Unidos, a produtividade do trabalho do setor empresarial não agrícola caiu 7,5% no primeiro trimestre de 2022, informou hoje o Departamento de Estatísticas e do Trabalho.

A produção caiu 2,4% e as horas trabalhadas subiram 5,5%. Este, de acordo com o Departamento, é o maior declínio na produtividade trimestral desde o terceiro trimestre de 1947, quando a medida diminuiu 11,7%.

“Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a produtividade do trabalho do setor empresarial não agrícola diminuiu 0,6%, refletindo um aumento de 4,2% na produção que foi superado por um aumento de 4,8% nas horas trabalhadas. Este é o maior declínio de quatro trimestres desde o quarto trimestre de 1993, quando a medida também caiu 0,6%”, mostrou o relatório.

Os custos unitários do trabalho no setor empresarial não agrícola subiram 11,6% no primeiro trimestre de 2022, refletindo um aumento de 3,2% na remuneração horária e uma redução de 7,5% na produtividade. Os custos unitários do trabalho aumentaram 7,2% nos últimos quatro trimestres. O número é o maior trimestral nesta medida desde um aumento de 8,2% no terceiro trimestre de 1982.

“O BLS calcula os custos unitários do trabalho como a razão entre remuneração horária e produtividade do trabalho. Aumentos na remuneração horária tendem a aumentar os custos unitários do trabalho e aumentos na produtividade tendem a reduzi-los.”

Comparativo Trimestral

No quarto trimestre de 2021, a produtividade foi revisada em baixa de 0,3% apontando para um aumento de 6,3%, refletindo uma revisão para baixo de 0,1 ponto percentual na produção e uma revisão para cima de 0,1 ponto percentual nas horas trabalhadas.

Os custos trabalhistas das unidades de negócios não agrícolas foram revisados

até 0,1 ponto percentual para um aumento de 1,0%.

