Ivonete Dainese Modalmais fecha operação com XP Inc

O Banco Modal ( MODL11) anunciou hoje a assinatura do acordo de associação com a XP Inc.. No comunicado, as companhias consideram a relevância de que o mercado brasileiro tem enorme potencial de disrupção e crescimento.

“A XP compartilha o mesmo propósito e visão estratégica de longo prazo que o Modal, com foco no resultado e cultura de empresa de dono. Temos convicção que esta operação agregará muito valor tanto para nossos acionistas quanto para nossos clientes, uma vez que pretendemos acelerar o processo de disrupção da indústria financeira brasileira, democratizando ainda mais o acesso a produtos e serviços financeiros de alta qualidade com um preço acessível, de forma mais fluida e conectado às vidas das pessoas”, citou o CEO do Banco Modal, Cristiano Ayres.

Além disso, as companhias compartilham a crença (e o desafio) de viabilizar crescimento com rentabilidade, conjugando a missão de propiciar uma jornada sustentável e longeva dos clientes, agregando valor de maneira consistente aos acionistas; e a proposta de valor complementar dos ecossistemas e diversas alavancas para criação de valor irão gerar ganhos expressivos na experiência do cliente, escala e capacidade de execução de múltiplas oportunidades de crescimento.

“Essa união fortalece tanto a XP quanto o Modal, mas no fim quem acaba ganhando são os clientes. Com mais escala e a união de nossos talentos, conseguiremos criar produtos ainda melhores, com preços acessíveis. E vale ressaltar, mais uma vez, que ter os sócios, colaboradores e parceiros do Modal se unindo ao nosso sonho grande só é possível devido a um forte alinhamento cultural e visão de longo prazo”, avaliou o CEO da XP Inc., Thiago Maffra.

Por fim, é importante destacar que o fechamento da Operação ainda está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais.

Quem assina a nota é o diretor de Relações com Investidores do Modalmais, Bruno José Albuquerque de Castro.

