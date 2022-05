Ivonete Dainese Investidores Europeus avaliam Fed e BoE

Os principais mercados acionários da Europa fecharam no negativo. Os investidores estavam analisando as decisões do Federal Reserve e do Banco Central da Inglaterra. Os dois bancos elevaram as taxas de juros e anunciaram que vão encerrar as compras de títulos.

Índices Europeus

Índices Europeus: o Stoxx Europe 600 ficou em queda de 0,70%% aos 438.26. O FTSE-100, bolsa de Londres, ficou em alta de 0,13% aos 7.503.O FTSE MIB, bolsa de Milão, ficou em queda de 1,40% aos 23.902. O DAX-30, bolsa de Frankfurt, caiu 0,43% aos 13.902. O CAC-40, Paris, em queda de 0,43% aos 6.368. O Ibex 35, bolsa de Madri, ficou em queda de 1,04% aos 8.500. O PSI-20, bolsa de Lisboa, ficou em queda de 0,77% aos 5.831.

No pan-europeu, as ações que mais caíram foram as de viagens, bancos e lazer. O lado positivo ficou com eletrônicas e fabricantes de aeronaves.

Os mercados europeus reagiram às declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre os rumos da política monetária para os Estados Unidos. A decisão em deixar as taxas de fundos federais entre 0,75% a 1% e também reduzir o balanço patrimonial do Fed não tiveram o mesmo poder da declaração de Powell sobre o futuro.

Durante a coletiva de imprensa, o presidente do banco central descartou a possibilidade de elevar a taxa de juros em 0,75 p.p. na próxima reunião.

Hoje, o Banco Central da Inglaterra – BoE elevou a taxa de juros de 0,25% para 1% e também vai reduzir a compra de títulos nos próximos meses.

Os dois bancos citaram as preocupações com a pressão inflacionária, com a invasão na Ucrânia pelos russos e também a “possível” desaceleração econômica da China pela nova onda de Covid-19. A meta dos dois bancos é trazer os altos índices de inflação para até 2%.

Entre os indicadores, na França, o INSEE mostrou que em março a produção caiu novamente na indústria de transformação (-0,3%, após -0,9%), assim como em toda a indústria (-0,5%, após -1,2%).

No Reino Unido, o índice de Negócios de Serviços, PMI do S&P, junto com IHS Markit, subiu 58,9 em abril, depois da alta de 62,6 em março, sinalizando outra forte expansão mensal da atividade e estendendo a atual sequência de crescimento para 14 meses no processo. O PMI Composto caiu para 58,2 em abril, de 60,9 em março.

